Avrupa’da İslamofobi kurumsallaştı

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, William and Mary Üniversitesi'nden Prof. Dr. Farid Hafez ile hazırladıkları "Avrupa İslamofobi Raporu"nu değerlendirdi. 2023 yılı itibarıyla Avrupa'da ırkçılığın sistematik şekilde arttığını ve bu durumun hükümetler tarafından yasal bir zemine oturtulduğunu kaydeden Bayraklı, "Müslümanların dini pratiklerini kısıtlayan yeni yasalar devreye sokuluyor. Avrupa'da İslamofobiyle ciddi bir mücadele yürütüldüğünü söylemek zor" ifadelerini kullandı. Bayraklı ayrıca, Gazze'deki savaş ve devam eden soykırımın, Avrupa'da yaşayan Müslümanların toplanma ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarını sınırlandırmak için bir bahane olarak kullanıldığını gözlemledik" dedi.