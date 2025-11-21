Avrupa’da kadınlar askere çağrılıyor

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için müzakereler devam ettirilmeye çalışılırken, Avrupa'da birçok ülke çatışmaların yayılma riskine karşılık en yüksek seviyede alarm duruma geçiyor. Son olarak birçok ülkede zorunlu askerlik geri getiriliyor. Hatta kadınlar da bir bir askere alınmaya başlandı. Norveç ve İsveç'in ardından Danimarka'da da kadınlara askerlik kararı çıktı.

UKRAYNA'DA CEPHEDELER

BBC'nin haberine göre Danimarka'da 18 yaşından büyük kadınlar artık orduya kayıt yaptırmak zorunda. 1 Nisan'dan itibaren, 18 yaşını dolduran her Danimarkalı kadın askerlik şubesine gidecek ve çekilecek kura ile askerliğe alınacak. Bu ülkelere ek olarak 2020'de Hollanda, erkeklerin yanı sıra kadınların da askere alınmasını öngören bir yasa çıkardı. Ancak Hollanda'da çağrıya katılım herkes için gönüllülük esasına dayanıyor. Baltık ülkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya), kadınların askere alınması konusunu tartışmaya başladı. Avrupa'da kadınların askere çağrılmasının arkasında nüfus sorunu gibi konuların yanı sıra Ukrayna örneği de etkili oldu. Ukrayna, 70 binden fazla kadının silahlı kuvvetlerde görev yaptığını ve bunların 5 bininin cephede olduğunu belirtti. Bu kadınların tamamı gönüllü olarak orduya katıldı.