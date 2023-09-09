Avrupa’da kadınlar erkeklerden 5 yıl uzun yaşıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ortalama insan ömrü beklentisine dair veriler açıklandı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2021 verilerine göre kıtadaki insan ömrü ortalaması 80.1 olarak açıklandı. Euronews'ün haberinde bu oranın 2019 ile 2020 yılları ortalamasından daha düşük olduğu kaydedildi. Eurostat yetkilileri bu oranı Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybeden insanların düşürdüğünü ifade etti. 2019'da kıtadaki insan ömrü beklentisi 81.3'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Avrupa'da yaşam süresi en uzun olan iki ülke İspanya 83.3 yıl ve İsveç 82.2 yıl olurken, en kısa ortalama ömür ise Bulgaristan'da 71.4 yıl olarak kaydedildi. Bulgaristan'ı Romanya 72.8 yıl ve Letonya 73.1 yıl ile takip etti. Tüm AB ülkeleri baz alındığında kadınların ortalama ömrünün erkeklerden yaklaşık 5 yaş daha fazla olduğu görüldü. 2021 verilerine göre kadınların ortalama ömrü 82.9 olurken, erkeklerin ise 77.2 olarak kayda geçti.Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi ise 2019-2021 yılları itibarıyla ortalama 77.7 yıl olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" 2019-2021'de 77.7 yıl hesaplandı. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl, kadınlarda 80.5 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yıl oldu.