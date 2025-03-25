Avrupa’da kamuoyu yoklaması yayınlandı: Vatandaşlar savunmaya öncelik veriyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yılda 4 kez yaptırdığı "Eurobarometer" isimli kamuoyu yoklamasının Ocak-Şubat 2025 tarihlerini kapsayan raporu yayımlandı.

AB'ye üye 27 ülkenin vatandaşlarına güvenlik ve barış odaklı yapılan anketin sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 66'sı AB'nin küresel krizler ve güvenlik risklerine karşı daha büyük rol oynamasını isterken, bu talep özellikle gençler arasında daha güçlü şekilde kendini gösteriyor.

Vatandaşların en önemli politika öncelikleri arasında savunma ve güvenlik (yüzde 36) ile rekabetçilik (yüzde 32) başlıkları yer alırken, her 10 AB vatandaşından 9'u üye ülkelerin mevcut küresel zorluklarla yüzleşmek için daha fazla birlik içinde hareket etmesi gerektiğini savunuyor.

Katılımcıların yüzde 76'sı AB'nin karşı karşıya kaldığı zorluklarla başa çıkmak için daha fazla araca ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Vatandaşlar savunma ve güvenlik ile rekabetçilik, ekonomi ve sanayi alanlarındaki konumun güçlendirilmesini en önemli öncelikler arasında sayıyor ve AB'nin bu alanlardaki gücünü artırmasını bekliyor.