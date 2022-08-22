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Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:16

Avrupa'da kara kış kapıda: "Gelecek 5-10 kış zor geçecek"

AA
Avrupa’da kara kış kapıda: Gelecek 5-10 kış zor geçecek

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, artan enerji fiyatları ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek gelecek 5-10 kışın zorlu geçeceği uyarısında bulundu. Öte yandan Belçika ekonomisinin enerji krizinden etkilendiği ifade edilerek bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor.

Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

"5-10 KIŞ ZOR GEÇECEK"

De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi.

ÜRETİMDE YARI YARIYA DÜŞÜŞ!

Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

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Avrupa'da kara kış kapıda: "Gelecek 5-10 kış zor geçecek"
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