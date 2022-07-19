Avrupa’da kırmızı alarm

Avrupa'da sıcak hava kâbusu devam ediyor. Son günlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı kıtada bir yandan kuraklık riskleri, diğer taraftan orman yangıları artıyor. Dün "kırmızı alarm" verilen İngiltere'de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece olması öngörülüyordu. Böylesi bir durumda ülke tarihinin kayıtlara geçen en sıcak günü olacağı açıklandı. İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019'da Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38.7 dereceyi görmüştü. Aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu.Diğer yandan Fransa'nın bazı bölgeleri şimdiye kadarki en sıcak günlerini yaşarken Nantes kentinde hava sıcaklığı 42 derece olarak kaydedildi. Bölgede daha önceki rekor sıcaklık, 1949'da 40 derece olarak kayıtlara geçmişti. İspanya'nın kuzeyinde ise sıcaklık pazartesi günü 43 dereceyi gördü. Uzmanlar Avrupa'daki sıcak havaları "kıyamet" olarak tanımlıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle sadece İspanya'da şimdiye kadar 510'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Avrupa genelinde ölenlerin sayısı da bini aştı.Avrupa'da sıcak hava dalgasının da etkisiyle birçok Akdeniz ülkesinde büyük orman yangınları çıktı. Fransa, Portekiz, İspanya, Hırvatistan ve Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerini tahliye etti. Süren orman yangınları nedeniyle binlerce dönüm alan kül oldu. Portekiz'in kuzeyindeki Murca belediyesinde ise çıkan bir orman yangınından kaçmaya çalışırken kaza yapan yanmış bir aracın içinde 80 yaşlarındaki bir çiftin cesetleri bulundu.AVRUPA Birliği'nin (AB) neredeyse yarısının aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riskinde olduğu belirtildi. Rapora göre, AB'nin yaklaşık yüzde 46'sı uyarı düzeyinde kuraklığa maruz kalıyor, yüzde 11 ekili alan ise zaten su eksikliğinden mustarip olduğundan daha yüksek alarm düzeyinde bulunuyor. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. En şiddetli kuraklık, ülkenin kuzeyindeki Po Nehri havzasında görülüyor. İspanya'da su rezervlerindeki doluluk oranının da son 10 yılın ortalamasından yüzde 31 düşük olduğu ölçüldü. Gelecek aylar için de olumsuz hava tahminleri yapılıyor.