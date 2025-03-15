Avrupa’da kızamık alarmı: 27 yıl sonra rekor seviyede

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Orta Asya'yı kapsayan "Avrupa Bölgesi'nde" kızamık vakalarının son 27 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu kaydetti. DSÖ ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2024 yılı için Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeyi kapsayan kızamık vakalarına ilişkin bir rapor yayımladı. Avrupa Bölgesi'nde 2024 için 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği raporda, "Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997'den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı" denildi. Vakaların yüzde 40'ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne işaret edildi.