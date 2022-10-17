Avrupa’da kriz büyüyor! Hastaneler kapanabilir

Avrupa ülkelerindeki ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Artan enerji fiyatları ve yükselen enflasyon nedeniyle zor günler geçiren Batılı ülkelerde kriz, sağlık sektörünü de vurmaya başladı. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.ARD televizyonunda konuşan Lauterbach, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacağını ifade etti. Hastanelere devlet yardımı yapılması konusunda Maliye Bakanı ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açık. Etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" dedi. Alman Hastaneler Birliği, ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğunu ifade etmişti. Birlik, durumun 2023'te daha da kötüleşeceği uyarısı yapmıştı.Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da yaptığı açıklamada Almanya'daki krizin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını belirterek, "Bu kış zor olacak ancak 2023 kışı daha da kötü olabilir" dedi.Öte yandan Almanya'da çevreciler dün başkent Berlin'de Maliye Bakanlığı binasını işgal ederek gösteri yaptı.Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Can Cedidi, hastanelerin durumunu SABAH'a anlattı. Cedidi, "Bremen Mitte, Bremen'deki en büyük hastanelerden biri, ancak personel yetersizliği nedeniyle hasta yatak sayısı 1200'den 300'e düşürüldü" şeklinde konuştu. Cedidi, "Bir hemşire 35 hastaya bakıyor. Bazıları yorgunluktan ağlıyor" dedi.