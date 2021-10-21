Avrupa’da kriz! Market fiyatları uçtu...

Vergi indiriminin sona ermesi, enerji fiyatının artması ve tedarik sıkıntısı, tarihi enflasyonu getirdi. Tüketici panikleyince, zamlar art arda geldi. Marketlerde fiyatlar uçtu.
ENFLASYONDA TARİHİ REKOR
KORONAVİRÜS pandemisinin ardından gelen yüksek talebin karşılanamaması her gün zam haberlerinin duyulmasına yol açtı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da zamlar art arda geliyor. Almanya'nın düşürdüğü katma değer vergisini normalleşme adımı ile birlikte yeniden eski seviyesine çekmesi ülkedeki enflasyonun yüzde 4.1 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.
PİYASADA RAKAM DAHA YUKARIDA
EKONOMİSTLER, enflasyon oranının açıklanması ile birlikte insanların psikolojik olarak paniklediğini, bu korkunun fiyatları giderek yukarıya çektiğini dile getirdi. Enflasyonun kasım ayında yüzde 5'i bulacağı tahmin edilirken piyasada rakamın çok daha yukarı seviyede olduğu belirtiliyor. Enflasyonun artması ile birlikte yapılan araştırmalar marketlerde bazı ürünlere fahiş zam geldiğini ortaya koydu.
ZAM HABERLERİ ART ARDA GELİYOR
DÜNYA genelinde olduğu gibi Almanya'da doğalgaz zam şampiyonu oldu. Avrupa'da doğalgazın fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 440 oranında yükseldi. Elektrikte geçen yıla kıyasla yüzde 14.3'lük fiyat farkı oluştu. Kalorifer yakıt fiyatı arttı. Posta ücreti zamlandı. Almanların milli içkisi bira fiyatları yükseldi. Ekmek fiyatı katlandı. 30 ila 50 gramlık mini ekmeğin (Brötchen) fiyatı bir euro oldu. Tahıl fiyatında son zamanlarda yüzde 34.4'lük maliyet artışı yaşandı. Trafik cezaları katlandı.
TALEP KARŞILANAMIYOR
PANDEMİ sonrasına ihracatçılar hazırlıksız yakalandı. Sıkı koronavirüs tedbirleri döneminde insanlar evlerine kapanmak zorunda kalınca piyasada durgunluk oluştu. Talep geriledi, üretim düştü. Tedbirlerde gevşeme olup üretim ve tüketim artınca piyasalar allak bullak oldu. Tedarik sıkıntısı yaşandı. Karşılanamayan talep, zammı getirdi.
AKARYAKIT ZAMLANDI KOMŞUYA AKIN BAŞLADI
ALMANYA'DA mazotun litre fiyatı 1,555 euro ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu durum sürücüleri komşu ülkelere yönlendirdi. Çekya'da akaryakıt litre fiyatının 44 sent daha ucuz olması benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Sürücüler, depolarının yanı sıra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyor.
MARKETE GİDEN ŞOK YAŞIYOR
ALMAN Bild gazetesi, zamların market raflarına nasıl yansıdığını göz önüne sermek için bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, ayçiçeği yağının fiyatı yüzde 28,86 yükseldi. Kahveye yüzde 9,81 zam geldi. Tost ekmeğindeki artış yüzde 9,45 oldu. Salatalık turşusu yüzde 8,38, pizza yüzde 6,41, tost ekmeği yüzde 9,45, krem peynir yüzde 11,2 daha pahalıya satılmaya başlandı.
DAR GELİRLİYE YARDIM ÇIĞLIĞI
ZAMLAR dar gelirliyi kara kara düşündürmeye başladı. Uzmanlar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen zamdan sonra ailelerin önümüzdeki yıl yan giderlerine 500 euronun üzerinde ek ödeme yapmayı göze almaları gerektiğini açıkladı. Ülkede sosyal yardıma sadece üç euro zam öngörüldü.