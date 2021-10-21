Avrupa’da kriz! Market fiyatları uçtu...





ZAM HABERLERİ ART ARDA GELİYOR

DÜNYA genelinde olduğu gibi Almanya'da doğalgaz zam şampiyonu oldu. Avrupa'da doğalgazın fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 440 oranında yükseldi. Elektrikte geçen yıla kıyasla yüzde 14.3'lük fiyat farkı oluştu. Kalorifer yakıt fiyatı arttı. Posta ücreti zamlandı. Almanların milli içkisi bira fiyatları yükseldi. Ekmek fiyatı katlandı. 30 ila 50 gramlık mini ekmeğin (Brötchen) fiyatı bir euro oldu. Tahıl fiyatında son zamanlarda yüzde 34.4'lük maliyet artışı yaşandı. Trafik cezaları katlandı.

TALEP KARŞILANAMIYOR

PANDEMİ sonrasına ihracatçılar hazırlıksız yakalandı. Sıkı koronavirüs tedbirleri döneminde insanlar evlerine kapanmak zorunda kalınca piyasada durgunluk oluştu. Talep geriledi, üretim düştü. Tedbirlerde gevşeme olup üretim ve tüketim artınca piyasalar allak bullak oldu. Tedarik sıkıntısı yaşandı. Karşılanamayan talep, zammı getirdi.