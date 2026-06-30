Avrupa’da morglar doldu
Avrupa haziran ayı itibarıyla iklim krizinin en somut ve yıkıcı yüzüyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamalar durumu gözler önüne serdi. Kıta genelinde 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı olarak bin 300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Hafta başından bu yana etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz'den Avusturya ve Fransa'ya kadar geniş bir coğrafyayı abluka altına aldı. Bilim insanları ve sağlık örgütleri, her geçen gün artan can kayıpları ve kırılan tarihi rekorlar karşısında kırmızı alarm veriyor.
Uzmanlar, aşırı sıcakları toplumu derinden etkileyen ve sonradan fark edilen "sessiz katil" olarak nitelendiriyor. Başta yaşlılar, kronik hastalar ve açık alanlarda çalışanlar olmak üzere milyonlarca insan risk altında.
Fransa'nın başkenti Paris'te sıcak kaynaklı morg krizi yaşanıyor. Associated Press'in (AP) haberine göre, ülkede ölüm sayısındaki artış morg kapasitesini zorlamaya başladı. Aileler ölüm haberlerini acıyla karşılarken cenazelerin büyük bir kısmı 80 kilometre uzaklıktaki Charters kentine taşınmak zorunda kaldı.
Öte yandan, ülke çapında termometrelerin 40 ila 44 dereceyi gösterdiği bildiriliyor.
Aşırı sıcaklar, yüksek rakımlarda da hasarlara yol açıyor. İsviçre Alpleri'ndeki buzulların, haziran ayı içerisinde benzeri görülmemiş bir hızla eridiği açıklandı.
Avusturya genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, başkent Viyana'da tarihi rekor kırdırdı.
Meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı dönemden bu yana Viyana'da sıcaklık ilk kez tam 40 derece ölçüldü.
Uzmanlar, aşırı sıcakları toplumu derinden etkileyen ve sonradan fark edilen "sessiz katil" olarak nitelendiriyor. Başta yaşlılar, kronik hastalar ve açık alanlarda çalışanlar olmak üzere milyonlarca insan risk altında.
Fransa'nın başkenti Paris'te sıcak kaynaklı morg krizi yaşanıyor. Associated Press'in (AP) haberine göre, ülkede ölüm sayısındaki artış morg kapasitesini zorlamaya başladı. Aileler ölüm haberlerini acıyla karşılarken cenazelerin büyük bir kısmı 80 kilometre uzaklıktaki Charters kentine taşınmak zorunda kaldı.
Öte yandan, ülke çapında termometrelerin 40 ila 44 dereceyi gösterdiği bildiriliyor.
Aşırı sıcaklar, yüksek rakımlarda da hasarlara yol açıyor. İsviçre Alpleri'ndeki buzulların, haziran ayı içerisinde benzeri görülmemiş bir hızla eridiği açıklandı.
Avusturya genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, başkent Viyana'da tarihi rekor kırdırdı.
Meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı dönemden bu yana Viyana'da sıcaklık ilk kez tam 40 derece ölçüldü.