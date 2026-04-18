Avrupa’da nüfus alarmı

Eurostat tarafından yayımlanan yeni nüfus projeksiyonlarına göre, Avrupa Birliği (AB) demografik bir daralma sürecine giriyor. Tahminler, AB nüfusunun 2100 yılına kadar yüzde 11.7 oranında azalarak yaklaşık 53 milyon kişi kaybedeceğini ortaya koyuyor. Nüfus artışının hemen durması beklenmiyor; AB nüfusunun 2029 yılında 453 milyon ile zirve noktasına ulaşacağı öngörülüyor. Ancak bu tarihten itibaren başlayacak uzun süreli düşüşle birlikte, yüzyılın sonunda toplam nüfusun 400 milyonun altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Demografik değişim sadece sayısal bir azalmayla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda nüfusun yapısını da kökten değiştirecek. Gençlerin ve üretken yaştaki bireylerin sayısı hızla azalırken 80 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfus içindeki payının iki katından fazla artması bekleniyor.

