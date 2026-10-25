Avrupa’da öfke büyüyor

Avrupa'da başta Fransa olmak üzere birçok ülkede haftalardır eğitim sorunları nedeniyle başlayan ve hayat pahalılığı ve kamu politikalarına yönelik tepkilerle büyüyen protesto dalgası devam ediyor.

FRANSA: 17 Ekim'de şiddet sarmalına dönüşen protestoların ardında dün de geniş çaplı gösterilere sahne oldu. Geçen hafta sonu yağma ve şiddet olaylarının damga vurduğu eylemler sonrası bu hafta 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Bazı gösteriler yasaklandı ve güzergahlar değiştirildi. Ancak çok sayıda bölgede binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi. Protestolarla da polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Lyon'da polisin, kent merkezine yakın bir yolda trafiği engellemeye çalışan yaklaşık 150 kişilik protestocu grubunu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, Orleans, Marsilya ve Tours'un da aralarında bulunduğu birçok kentte "şiddet eylemlerinde kullanılmak amacıyla bulundurulan" çok sayıda eşyanın ele geçirildiğini bildirdi. Geçen hafta 3 bin işyerinin yağmalanmasının ardından esnaf dünkü protestolar öncesi dükkanlarını kapatarak vitrinlerini panellerle kapladı. Paris'teki Louvre ve Orsay müzelerinin yanı sıra çok sayıda müze kapatıldı.





İSPANYA: Başkent Madrid'de gösteri düzenleyen binlerce emekli, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talebiyle yürüyüş yaptı. "Kamu emeklilik sistemini savunun" sloganıyla organize edilen gösteriye işçi sendikaları ve bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi. Sendika yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, emekli aylıklarındaki yıllık zamlara rağmen kontrolsüz enflasyonun ve satın alma gücündeki kaybın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve geçim sıkıntısını artırdığını belirtti. Gösteriye katılan 67 yaşındaki emeklilerden Rosaria da "Ay sonunu getiremiyoruz. Geleceğimizle adeta kumar oynuyoruz" şeklinde konuştu.





İTALYA: Geçen hafta sonu şiddet olaylarına sahne olan protesto gösterilerinin ardından birçok kentte bu hafta sonu yapılan gösterilerde olay çıkma ihtimaline karşın tedbirler artırıldı. Milano'nun merkezindeki Duomo Meydanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Paraşütçü birliğinin zırhlı araçlarının meydan ve civarında polislerle beraber konuşlandığı gözlemlendi. Kent merkezindeki birçok mağaza ve dükkanın kepenk indirip vitrinlerini ahşap suntalarla kapattığı görüldü.