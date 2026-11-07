Avrupa'da öğrencilere yapay zekâ eğitimi geliyor
Avrupa Birliği, hızla gelişen teknolojinin eğitim üzerindeki etkisiyle başa çıkma umuduyla okul çocuklarına yönelik bir "yapay zeka okuryazarlığı" sertifikası başlatmayı planlıyor. Euronews'ün haberine göre Avrupa Birliği, gelecek öğretim yılında başarılı 15 yaşındaki öğrencilere verilecek "yapay zeka okuryazarlığı" sertifikası oluşturmak için çalışmalara başladığını duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu "Bu, küçük yaştaki öğrencilerin yapay zekanın nasıl çalıştığını anlamalarına, onlara söylediği şeyleri kontrol etmelerine, manipülasyonu fark etmelerine ve ne zaman kapatmaları gerektiğini bilmelerine yardımcı olacak" dedi.
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