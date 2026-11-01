Avrupa’da protesto dalgası kontrolden çıktı
Avrupa'da eğitim soruları ve hükümet politikaları nedeniyle başta Fransa olmak üzere birçok ülkede haftalardır süren protesto dalgası artarak yayılıyor. Fransa ve Almanya hafta sonu Cadılar Bayramı kutlamalarıyla aynı zamana denk gelen protesto gösterileri nedeniyle diken üstünde. Almanya'da protesto çağrısı yapan "Gen Z Regelt" (Z Kuşağı Halleder) girişimi dün başkent Berlin dahil çok sayıda kentte protesto gösterisi düzenledi. 170 bini aşkın kişinin katılacağı belirtilen gösteriler nedeniyle güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Haftalardır şiddet ve yağma eylemlerine dönüşen protestoların yaşandığı Fransa'da bu hafta sonu üçüncü dalga eylemler düzenleniyor. Binlerce kişi yeniden sokağa inerken güvenlik için 70 bin polis görevlendirildi. Esnaf dükkânlarını korumak için çeşitli önlemler aldı. Birçok yerin kapalı olduğu belirtildi.
Haber Girişi