Avrupa’da Rusya paniği
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar yoğunlaşırken taraflar özellikle enerji ve lojistik merkezleri hedef alıyor. Ukrayna, Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposu ile Karadeniz'de 2 kuru yük gemisini vurduklarını kaydetti. Öte yandan Bulgaristan hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA), Romanya sınırındaki Trans-Balkan doğal gaz boru hattının yakınlarında infilak ettiği bildirildi. NATO'nun doğu kanadında yer alan Karadeniz'e kıyısı bulunan Romanya ve Bulgaristan Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı artan güvenlik sorunlarıy la karşı karşıya. Ayrıca ABD istihbarat raporlarının, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Leipzig/Halle havaalanında gerçekleşen hava sahası ihlalinde Rusya'yı işaret etmesi, savaşın Avrupa'ya yayılma evresine girdiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.