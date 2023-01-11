Avrupa’da sağlık sistemi SOS veriyor! Utanç kuyruğu





Hollanda'da bu ilaçlarda sıkıntı yaşanmaması ve ilaçların daha ucuz olması, Almanya'dan akının başlıca nedeni oldu. Öte yandan Hollanda'da ağrı kesiciler, öksürük şurupları ve göz damlaları sadece eczanelerde değil, süpermarketlerdeki özel reyonlarda da satılıyor.