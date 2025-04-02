Avrupa’da şap salgını yayılıyor: Acil önlemler devrede

Slovakya'nın Macaristan sınırında tespit edilen ve daha sonra her iki ülkede de yayılan şap hastalığı nedeniyle çok sayıda hayvan itlaf edilirken, bu hastalığa karşı komşu ülkeler de harekete geçti.

Avusturya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu iki ülkeden canlı hayvan başta olmak üzere, taze et ve sütün yanı sıra av hayvanlarının getirilmesi yasaklandı.

Açıklamada, söz konusu ülke sınırlarında özellikle taşımacılık alanında kontrollerin artırıldığı ve katı hijyen kurallarının getirildiği kaydedildi.

Ayrıca her iki ülke sınırında bulunan çiftlik ve benzeri işletmelerde hijyen tedbirlerinin sıklaştırıldığına işaret edilen açıklamada, düzenli test ve kontrollerin yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Tedbirleri artıran bir diğer ülke olan Çekya'da da Avusturya, Slovakya ve Macaristan sınırlarında yük kamyonlarının kontrol edilerek dezenfekte edileceği bildirildi.

Çekya'nın özellikle Macaristan sınırındaki çiftliklerde hastalığın önceden tespit edilmesi için PCR testi yapılmaya başlandığı kaydedildi.