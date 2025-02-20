Avrupa’da savaş alarmı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna savaşını bitirme kararı almasının ardından başlayan siyasi gerilim söz düellosuna dönüşmüş durumda. Müzakere masasında kendilerine yer verilmediğini ve Rusya'nın avantajlar elde edeceğini savunan Avrupa ülkeleri Trump'ı durdurmaya çalışıyor. Ukrayna da tek taraflı bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını dile getiriyor. Bu tepkilere karşılık ise Trump söylemini şiddetlendirdi. Trump, Ukrayna liderine "orta derecede başarılı bir komedyen" ve "diktatör" dedi. Zelenski'nin beş yıllık görev süresi geçtiğimiz mayıs ayında doldu. Savaş koşulları nedeniyle seçim yapılamadı. Trump ayrıca, Rusya'nın "çok fazla toprak ele geçirdiği" için "elinin güçlü olduğuna" inandığını söyledi. İngiltere, Almanya, Çekya, Finlandiya, İsveç ve Norveç liderleri Trump'a tepki gösterdi. Öte yandan Fransa Başbakanı François Bayrou, İkinci Dünya Savaşı'na atıf yapan Başbakan Bayrou, "Avrupa'da yeniden savaş riski 1945'ten beri en yüksek seviyelerde" dedi.