Avrupa’da Schengen krizi

Almanya'nın Schengen kararı sonrası dün sınırlarda yeni bir dönem başladı. Hükümet, "düzensiz göçle mücadele" amacıyla kara sınırlarında kontrolleri genişletti. Dokuz ülkeye sınırı olan Almanya, kara sınırlarında yeni önlemler alacağını 9 Eylül'de duyurmuştu. Bu kapsamında, kolluk kuvvetleri Avusturya, Polonya, Çekya ve İsviçre'nin yanı sıra Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg sınırlarında da ekstra kontroller yapacak. Karar, Almanya ile Avrupa Birliği arasında ipleri gerdi. Polonya durumu 'kabul edilemez' olarak değerlendirirken, Avusturya hükümeti de Almanya'nın sınırdan daha fazla insanı geri çevirmesi durumunda bu kişileri geri almayacaklarını duyurdu. Öte yandan Avrupalı aşırı sağcı liderler bu uygulamadan memnun.