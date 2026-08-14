Avrupa’da sıcaklar 12 bin can aldı
Avrupa'yı bu yaz domine eden, yangınlara ve can kayıplarına sebep olan aşırı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Almanya aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl geçen seneye kıyasla 5 kat daha fazla can kaybı yaşadı. Robert Koch Enstitüsü (RKI) halk sağlık kurumuna göre 12 bin 500 olarak bildirilen can kaybının bilinenden daha fazla olabileceğine işaret ediyor. Fransa'da da 80 bölgede turuncu hava alarmı verildi. Aşırı sıcaklar en az 40 milyon Fransız vatandaşını etkileyecek.