Avrupa’da sıcaktan ölümler artıyor
Avrupa'da sıcaklık rekorları sürerken kırmız alarm veren kentlerin sayısı da arttı. Belçika'da ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu Fransa'da da 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Ülkede, 18 Haziran'dan bu yana en az 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, orman yangınları riskini de artırdı. İngiltere'de de sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde 'kırmızı alarm' verilirken İsviçre'nin birçok ölçüm noktasında "haziran ayı sıcaklık rekorları" kayıtlara geçti.