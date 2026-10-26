Avrupa’da şiddet sarmalı yayılıyor

Avrupa genelini hafta sonu eğitim koşulları ve hükümet politikalarına yönelik protestolar sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam etti. On binlerce kişinin sokağa indiği kıtada, ünlü turistik şehirler savaş alanına dönerken eylemlerin büyüyüp yayılmasından korkuluyor. Fransa'da kısıtlamalara rağmen yaklaşık 800 bin kişi sokağa indi. Polis ile göstericiler çatıştı. En az bin 400 kişi gözaltına alındı. Sarı yelekliler 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yaptı. Öte yandan Başbakan Sebastien Lecornu'nun, büyük telekom operatörlerinden gösteriler sırasında sosyal medya erişimi kısıtlamaya hazırlanmalarını istediği öne sürüldü. İspanya'nın Barcelona kentinde eylemciler dükkanları yağmalayıp çöp konteynerlerini yaktı. En az 128 kişi gözaltına alındı. İtalya'nın Roma kentinde ise göstericiler, başbakanlık istikametinde yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda 1 kişi başından yaralandı.

YAĞMACILARA CEZA

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Brüksel ve Liege'deki gösterilerde kamu malına zarar veren kişilerin ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Quintin, "Zarar veren bedelini öder" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör