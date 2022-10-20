Avrupa’da siyasi çatlak derinleşiyor

Avrupa Birliği (AB) son yılların en büyük sınavını veriyor. Üye ülkeler arasında enerji ve güvenlik politikalarındaki anlaşmazlıklar giderek derinleşiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması, enerji krizinin derinleşmesi ve giderek yükselen enflasyonların ardından birçok ülke AB'yi sorgulamaya başladı. Son olarak AB'nin iki önemli ülkesi Fransa ve Almanya arasında kriz yaşandı. İki ülke arasında savunma ve enerji politikalarında oluşan çatlak nedeniyle gelecek hafta yapılması planlanan zirve ocak ayına ertelendi.Euronews'teki habere göre Fransız yetkililer, Berlin'in Paris'e önceden uyarıda bulunmadan açıkladığı 200 milyar euroluk enerji fonu da dahil olmak üzere Almanya'nın tek taraflı aldığı bir dizi karardan rahatsız. Öte yandan AB ülkeleri, enerji krizini kontrol altına almak ve ortak önlemler aramak için dün iki günlük zirve kapsamında bir araya geldi. Bu konuda da ithal gaza tavan fiyat konusunda birlik içinde ciddi anlaşmazlıklar bulunuyor.