Avrupa’da siyasi kriz ve siber saldırı dalgası

Avrupa'da marketlere yönelik siber saldırılar sürüyor. İsveç'te bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine saldırı düzenlendi. Dondurucularda sıcaklığın 55 dereceye çıkması sonucu çok sayıda gıda bozuldu. Belçika'da ve Lüksemburg'da da bir market zincirinin soğutma sistemindeki arıza, siber saldırı şüphesini gündeme getirdi. Estonya, Finlandiya, İrlanda ve Hollanda'da da market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlendi. Öte yandan, hem Rusya hem de Ukrayna, acil durum uyarı uygulamalarına yönelik siber saldırı olduğunu ve halka asılsız mesajlar geçildiğini duyurdu. Ukrayna'da yanlış radyasyon alarmı yayıldı. İspanya'nın La Palma Adası'nın tamamında ise elektrikler kesildi.



GÖSTERİLER YAYILIYOR İSTİFALAR GELİYOR

Fransa'da eğitim sorunları ve hükümet politikalarına karşı haftalardır süren ve diğer ülkelere de yayılan protesto gösterileri son bulmuyor. Hükümetin taahhütlerini yeterli bulmayan liseliler, başkent Paris'in yanı sıra birçok kentte okulları kuşatma eylemlerine dün yeniden başladı. Liseli eylemciler, onlarca okulda barikatlarla okula girişleri engelledi. Almanya'da da benzer eylemler yaşandı. Belçika'da ise Başbakan Bart De Wever'in federal hükümetin bütçe müzakerelerinde uzlaşma sağlayamamasının ardından istifasını Kral Philippe'e sunduğu bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör