Avrupa’da sokaklar yanıyor

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle öğrencilerin düzenlediği eylemler pek çok kentte devam ediyor. Fransa'da Paris, Marsilya, Poissy, Toulon dahil çok sayıda kentte lise ve üniversite öğrencileri okullarının önünde toplandı. Fransa Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, eylem nedeniyle ülkede bugün 141 lise kapalı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri, toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle birçok kente yayılarak büyüdü. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, 1000'i aşkın kişi yaralandı. Fransa'da öğrenci protestoları ülkeyi kaosa sürükledi. Fransa'da on yıldır süren personel eksikliği ve kötü eğitim koşullarına karşı öğrencilerin öncülüğünde başlayan protestolar ülke genelinde krize dönüştü. Okulların altyapısı çökme noktasında. Öğretmen maaşları ise asgari ücret seviyesinde. Öğrenciler, altyapısı çökmüş ve haşere basmış yalıtımsız binalarda eğitim görmeye tepki gösteriyor. Sendika verilerine göre okulların yarısından fazlasında personel sıkıntısı yaşanıyor. Öğretmen eksikliği nedeniyle yüzlerce saatlik ders boş geçerken, sınıf mevcutlarının 30 kişiye kadar çıkması tepkileri artırıyor.

BELÇİKA DA KARIŞTI

Belçika'da da olaylar kontrolden çıkıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşandı. Belçika İşçi Sendikaları Federasyonu (FGTB) ve Hıristiyan Sendikalar Konfederasyonu'nun (CSC) çağrısıyla düzenlenen protestolarda, hükümetin bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme gelen kemer sıkma önlemleri, vergi artışları ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemelere tepki gösterildi. Güvenlik güçlerinin gruplara yönelik birden fazla müdahalede bulunduğu ve bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisinin, gözaltı işlemi sırasında şüpheliyi silahla vurarak yaralaması New York'u karıştırdı. ICE görevlilerinin son aylarda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri ülke genelinde büyük tepki topluyor.



BM: ENDİŞELİYİZ

FRANSA'DA eylem yapan liselilerden uzaktan eğitimi engellemek için de "siber kuşatma" girişimi başladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo ise Fransa'da bazıları şiddet olaylarına dönüşen öğrenci protestoları ve lise ablukalarını endişeyle takip ettiklerini belirterek, güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanılmamasına özen gösterilmesi çağrısında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör