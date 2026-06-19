Avrupa’da sosyal ağlara karşı çocuk davaları artıyor
Ülkelerin sosyal medya ağlarına karşı aldığı önlemlere her geçen gün yenileri eklenirken vatandaşlar da söz konusu sitelere karşı açtıklarla davalarla harekete geçiyor. ABD'de sosyal medya sitelerine karşı dava açan anne baba sayısı zirveye ulaştı. Euronews'teki habere göre Avrupa ülkelerinde de çocuklarını korumak için ABD merkezli sosyal medya sitelerine dava açan ebeveyn sayısı arttı. Haberde "Fransa ve İtalya'da açılan tazminat davalarında, platformların algoritmalarının intihar ve kendine zarar verme vakalarına katkıda bulunduğu öne sürüldü. Hollanda ve Almanya'daki davalar ise bağımlılık yaratan tasarıma, çocuk güvenliğine ve manipülasyona odaklanıyor" denildi. Meta, X, Instagram, YouTube gibi siteler sosyal medyanın aşırı kullanımının yol açabileceği zararlar konusunda genç kullanıcıları uyarmada ihmalci davranmakla suçlanıyor.