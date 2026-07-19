Avrupa’da su kıtlığı ilan edildi

Avrupa’da su kıtlığı ilan edildi
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Avrupa ülkelerinde sıcaklık ve kuraklık nedeniyle su krizi yaşanıyor. Hollanda'da hükümet, uzun süredir etkisini gösteren kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve ülkedeki Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle "fiili su kıtlığı" ilan etti. Su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceği ve mevcut durumun içme suyunu etkilemediği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu. Bu arada Nijmegen'de bulunan nehir ve su yollarında su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Münih kentinde de kuraklık ve artan tüketim nedeniyle su kısıtlamaları devreye alınmıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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