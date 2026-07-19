Avrupa’da su kıtlığı ilan edildi
Avrupa ülkelerinde sıcaklık ve kuraklık nedeniyle su krizi yaşanıyor. Hollanda'da hükümet, uzun süredir etkisini gösteren kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve ülkedeki Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle "fiili su kıtlığı" ilan etti. Su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceği ve mevcut durumun içme suyunu etkilemediği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu. Bu arada Nijmegen'de bulunan nehir ve su yollarında su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Münih kentinde de kuraklık ve artan tüketim nedeniyle su kısıtlamaları devreye alınmıştı.