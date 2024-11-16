Avrupa’da turist karşıtlığı tırmanışta

Avrupa'nın tarihi kentleri, halkın yoğun turist akınından rahatsız olması nedeniyle yeni önlemler alıyor. İspanya'dan sonra İtalya da aşırı turizme yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler aldı. Tarihi Floransa kentinde şikâyetlerin artması sonucu Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından sunulan aşırı turizmi azaltmak adına hazırlanan plan yetkililer tarafından onaylandı. Plana göre, evlerini haftalık veya günlük olarak kiraya veren ev sahiplerinin kapının girişine kurduğu şifreli anahtar kutuları yasaklandı.Geçtiğimiz aylarda yerel halk, aşırı turizmi boykot etmek için bu kutulara kırmızı bantlar çekmişti. Turist rehberlerinin kullandığı golf arabaları gibi 'atipik araçlara' da sınırlamalar getirildi. Kararname ayrıca rehberler için hoparlörleri de yasaklıyor. Son dönemde artan ziyaretçi sayısı nedeniyle Antik Pompeii kentine giriş kısıtlaması getirildi. Kalabalığın tarihi alan üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler ve turistlerin güvenliği açısından günlük ziyaretçi sayısının 20 bin ile sınırlandırılacağı açıklanmıştı. Venedik ise 2025 yılında yoğun turizm dönemlerinde giriş ücreti alacağını açıkladı. Roma'da da, Trevi Çeşmesi'ne ziyaretçi erişimi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısıtlanacak. İspanya'da da Barcelona ve Sevilla'da yoğun turizme karşı bazı önlemler alınmıştı.