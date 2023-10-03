Avrupa’da Ukrayna çatlağı derinleşiyor

Sınır güvenlikleri, Almanya ile Fransa arasındaki rekabet, ABD ile ilişkiler, Çin'e karşı izlenecek yollar gibi konularda sorunlar yaşayan Avrupa ülkelerinde Ukrayna Savaşı'na dair çatlaklar da giderek derinleşiyor. Avrupa ülkeleri bir yanda Ukrayna'ya yapılan askeri destekler konusunda diğer tarafta da Rusya'ya uygulanan ambargolarla ilgili anlaşmazlıklar yaşıyor.Polonya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya daha fazla askeri destekte bulunmayacaklarını duyurmuştu.Slovakya'da hafta sonu yapılan seçimleri kazanan ve Rusya yanlısı olarak bilinen eski başbakan Robert Fico, Ukrayna'ya askeri yardımları kesme vaadini yineledi.İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, silah stoklarının azalması nedeniyle ülkelerin pes etmemesi gerektiğini belirtti.Almanya da İngiltere gibi Ukrayna'ya kış öncesi askeri desteği artırma çağrısı yaptı.Hollandalı Damen Shipyards isimli gemi üreticisi firma ise Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlardan dolayı zarara uğradığı gerekçesiyle Hollanda devletine dava açtı.AB içinde Macaristan da Rusya'ya yönelik yaptırımlara mesafeli yaklaşıyor.Ukrayna'ya en fazla silah desteğini sağlayan ABD'de de benzer krizler yaşanıyor. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, yaşanan bütçe sorunlarına rağmen ABD Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 5.2 milyar dolarlık daha askeri yardımda bulunacağını söyledi. ABD'de bir grup, Ukrayna'ya çok fazla askeri destek sağlandığını savunuyor.Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'nü onayladı. Rusya söz konusu hamleyi geçtiğimiz günlerde 'düşmanca bir adım' olarak değerlendirmişti. Rusya lideri Vladimir Putin, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle yakın zaman önce Güney Afrika'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmamıştı. Ermenistan'ın UCM'ye üye olması, Putin'in bu ülkeye de gidemeyeceği anlamına geliyor.