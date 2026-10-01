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Avrupa’da uyuşturucu operasyonu: Havaalanındaki şebeke çökertildi! 23 şüpheli gözaltında

Avrupa’da uyuşturucu operasyonu: Havaalanındaki şebeke çökertildi! 23 şüpheli gözaltında

Belçika’nın Zaventem Havalimanı üzerinden Afrika ve Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu taşıyan uluslararası şebekeye Belçika, Hollanda ve Fransa’da operasyon düzenlendi. 27 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 23 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin önce sosyal medyadan topladığı kişileri ucuz uçak biletleriyle bagaj salonuna soktuğu, polis önlem alınca ise havaalanı personelini kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 16:23

Belçika, Hollanda ve Fransa'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Belçika Federal Polisi, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Birliği Cezai Konularda Adli İş Birliği Birimi (Eurojust) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Brüksel Zaventem Havaalanını üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirtilen şebekeyle bağlantılı 27 noktaya baskın düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Belçika Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında kilolarca uyuşturucu madde, 57 bin euro nakit para, kripto para cüzdanları, 8 araç, ateşli silahlar ve çeşitli değerli eşyaların ele geçirildiği bildirildi. Fransa ve Hollanda'da yakalanan şüphelilerin Belçika'ya iade edilmesi bekleniyor. Federal Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve şebekenin tüm üyelerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

30 KİLO UYUŞTURUCU ŞEBEKEYİ ELE VERDİ Belçika Savcılığı, soruşturmanın Şubat 2025'te havaalanında yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu bulunan birkaç spor çantasının fark edilmesiyle başladığını bildirdi. Savcılığa göre; Meksika'nın Cancun kentinden gelen bir uçağın ardından çantaların bagaj bandında sahipsiz şekilde dönmesi üzerine durumdan şüphelenen polis, bagaj salonunda şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi de tespit etti. Söz konusu kişinin Belçika'dan bilet aldığı halde uçağa binmediğinin belirlenmesiyle soruşturma derinleştirildi ve şebekenin uyuşturucu taşıma yöntemi ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şebekenin, uyuşturucuyu Afrika ve Amerika'dan yolcu uçuşlarıyla Belçika'ya getirdiği ve uyuşturucunun bulunduğu valizlerin havaalanında bırakılmasının ardından örgüt üyeleri tarafından teslim alındığı belirlendi. Valizleri teslim almak için sosyal medya üzerinden işe alınan kişiler kullanıldı. Bu kişiler, yalnızca bagaj salonuna erişebilmek amacıyla ucuz uçak biletleri satın aldı ve valizleri havaalanı dışında önceden belirlenen noktalara götürdü.