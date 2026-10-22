Avrupa’da yağma ve şiddete karşı ohal önlemleri

Avrupa'da ilk olarak eylül ayında Fransa'da başlayan, ardından birçok ülkeye yayılan sokak olayları sürüyor. Gözler geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Fransa ve İtalya'ya çevrilmiş durumda. İki ülkedeki gösterilerde de şiddet olayları yaşanmıştı. Fransa ve İtalya'da bazı kentlerde hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen gösteriler sürüyor. Olayların ardından Paris ve Roma yönetimleri aldığı tedbirleri artırırken göstericiler de yeniden sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Fransa hükümeti, 17 Ekim'deki şiddet olaylarının ardından güvenlik güçlerinin müdahalesindeki eksiklikleri kabul etti.

FRANSA'DA YASAKLAR UZATILDI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, cumartesi günü düzenlenecek yeni protestolar için ordu ve polisin birlikte görev yapacağını açıkladı. Protesto gösterilerinin yağma ve şiddet olaylarına yol açtığı Fransa'da beklenen oldu. Şiddet ve yağmalama olaylarına sahne olan Sarı Yeleklilerin eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Lille, Nice kentlerinde belirli alanlarda alınan kısmi sokağa çıkma yasağının dün de devamına karar verildi. Kent sakinlerinin, 23.00-06.00 saatleri arasında başkentin söz konusu noktalarında bulunması yasaklandı. İtalya'da da asker sokağa iniyor. Milano sokaklarında şimdilik 500 asker görevlendirildi. İtalya'da protestolara karşı yeni kararnamenin detayları belli olmaya başladı. Gözaltı yaşı 14'e indirildi, çocukların zararını aileler ödeyecek. Gösterilerde şiddete beş yıla kadar hapis cezası olacak. DIŞ HABERLER



MACRON'DAN TRUMP'A TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yabancı liderlerin "kabul edilemez ve aptalca" yorumlarda bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın "göçmenler tarafından ele geçirildiğini" ve "Paris'in, yakında Müslüman şehir olacağını" ileri sürmüştü.



YENİ GÖSTERİLERE KARŞI RAFLAR BOŞALIYOR

İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesine bağlı Catanzaro kentinin Catanzaro Lido semtinde, kamyon şoförleri ve tarım işçilerinin yüksek yaşam maliyeti ile artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmesi nedeniyle market raflarının boş kaldığı görüldü. Güney İtalya genelinde devam eden gösterilerin, tedarik zinciri dağıtımını ve gıda sevkiyatını ciddi şekilde aksattığı bildirildi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör