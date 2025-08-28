Avrupa’da yangınlar beş kat arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılbaşından itibaren yanan alan büyüklüğü 1 milyon hektarı aşarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat arttı. İspanya'da geçen yıla göre bu yıl 10 kat fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.

AB ülkelerinde bu yıl çıkan yangınlarda, 26 Ağustos itibarıyla yanan alan büyüklüğü 1 milyon 25 bin 36 hektara ulaştı. Yaklaşık 10 bin 230 kilometrekare olan bu alan, neredeyse İstanbul'un iki katı büyüklüğündeki yüzölçüme karşılık geliyor.

Özellikle İspanya ve Portekiz'de yangınların yoğun yaşandığı ağustosta yılın başından bu yana AB'de toplam yanan alanın yaklaşık üçte birine karşılık gelen 363 bin 874 hektar alan kaybedildi.

AB ülkelerinde yılbaşından itibaren 1851 orman yangını meydana geldi. AB'de bu yılbaşından itibaren orman yangınları nedeniyle en büyük kayıpların görüldüğü ülke İspanya oldu. İspanya'da bu dönemde 413 bin 992 hektar alan, orman yangınlarında kaybedildi.

Portekiz'de bu yıl 300'e yakın orman yangınında ise 26 Ağustos itibarıyla kaybedilen alan büyüklüğü 270 bin 450 hektar oldu.