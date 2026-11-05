Avrupa’da yolcu uçaklarında bomba alarmı! İhbar sayısı 21’e yükseldi

Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarları devam ediyor. Bomba ihbarı yapılan yolcu uçağı sayısı 21'e yükseldi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Madrid-Barajas Uluslararası Havalimanı yetkilileri, 3 sefere yönelik "bomba tehdidi" aldıklarını açıkladı.

Uçaklarda yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi. İspanyol hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada, tehditlerden Milano-Madrid ve Roma-Madrid seferlerini gerçekleştiren iki uçağın etkilendiği belirtildi.

HERHANGİ BİR PATLAYICI MADDEYE RASTLANMADI

Sırbistan merkezli Air Serbia da Belgrad-Bükreş seferini yapan uçağa yönelik bomba tehdidi aldıklarını duyurdu. Şirket, uçağın planlanan havalimanına güvenli şekilde iniş yaptığını ve yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını bildirdi.

Daha önce Çek polisinden yapılan açıklamaya göre Prag'a gelen 4 uçağa, Finnair'in Helsinki-Roma ve Helsinki-Viyana seferine, Aegean Havayolları'nın Selanik-Milano seferine, Ryanair'in Kopenhag-Sofya, Madrid-Sofya, Londra-Sofya ve Porto-Milano seferlerinde bomba ihbarında bulunulmuştu.

Wizz Air'in Milano-Varşova ve Milano-Bükreş seferlerine, Aer Lingus'un Dublin-Roma seferine ve Polonya havayolu şirketi LOT'un Varşova-Paris ve Varşova-Brüksel seferine de bomba ihbarı yapılmıştı. Söz konusu uçaklarda yapılan aramalarda patlayıcı düzenek bulunmamıştı.



İTALYA'DAKİ İHBARLARI "ERKEK DEVLETİNİN SAVAŞÇILARI" ADLI GRUP ÜSTLENDİ

Roma Havalimanı yetkilileri, bu sabah başkent Roma'ya gelen iki uçağa yönelik asılsız bomba ihbarlarının, konu başlığı "Tehdit bildirimi" olan bir e-posta aracılığıyla yapıldığını açıklamıştı. İhbarların "Erkek Devletinin Savaşçıları" adlı bir grup tarafından üstlenildiğini belirten yetkililer, grubun "feminist bir rejimi" hedef aldıklarını ve "tarihe izlerini bırakmak" istediklerini ifade ettiğini aktarmıştı. Yetkililer, ayrıca grubun ihbar mesajında, patlamalarla "gökyüzünü kırmızıya boyama" tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör