Avrupa’daki enerji krizinde son durum! Alman Ekonomi Bakanı: Hava durumu için dua ediyorum

"YUKARIDAN YARDIM BEKLİYOR"

Alman Bild gazetesi, "Gaz depolama yüzde 90 ama Habeck yukarıdan yardım bekliyor." diyerek Alman bakanı 'ti'ye aldı. Haberde, "Soğuk bir kışa hazırlıklı değil miyiz? Gaz depolama tankları zaten dolu olmasına rağmen, ürpertici kış tehdidiyle karşı karşıyayız. Görünüşe göre önümüzdeki aylarda kış aylarının tüketimini telafi etmek için depolama tanklarını yeterince doldurmayacağız." ifadelerine yer verildi.

"ALMANYA'YI ZOR GÜNLER BEKİYOR"



Enerji krizi nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi tasarruf tedbirlerini devreye sokarken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da krizden payını aldı. Dikkat çeken bir kapakla gündem olan Almanya'nın haftalık Der Spiegel dergisi 'Almanya'yı zor yıllar bekliyor' kapağıyla dikkat çekti.