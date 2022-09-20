Avrupa’daki enerji krizinde son durum! Alman Ekonomi Bakanı: Hava durumu için dua ediyorum

Kış mevsime doğru girilirken Avrupa'da tedirginlik hızla artıyor. Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatmasıyla Avrupa ülkeleri tedbirleri sıkılaştırdı. Alman Ekonomi Bakanı ise havaların soğumaması için dua ettiğini dile getirdi.
"DEPODAKİ GAZ BU KIŞ İÇİN YETERLİ"
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların "iyi gittiğini" söylerken, "Sadece bu kış için yeterli." uyarısında bulundu. Habeck, düzenlediği basın toplantısında, "Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur." dedi.
"HAVADAN YANA ŞANLI OLMAK İÇİN DUA EDİYORUM"
Alman Bakan, bununla ilgili beklentisini aktarırken, hava durumu konusunda dua ettiğini söyledi. Habeck, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum." diye ekledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.
"YUKARIDAN YARDIM BEKLİYOR"
Alman Bild gazetesi, "Gaz depolama yüzde 90 ama Habeck yukarıdan yardım bekliyor." diyerek Alman bakanı 'ti'ye aldı. Haberde, "Soğuk bir kışa hazırlıklı değil miyiz? Gaz depolama tankları zaten dolu olmasına rağmen, ürpertici kış tehdidiyle karşı karşıyayız. Görünüşe göre önümüzdeki aylarda kış aylarının tüketimini telafi etmek için depolama tanklarını yeterince doldurmayacağız." ifadelerine yer verildi.
"ALMANYA'YI ZOR GÜNLER BEKİYOR"
Enerji krizi nedeniyle pek çok Avrupa ülkesi tasarruf tedbirlerini devreye sokarken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da krizden payını aldı. Dikkat çeken bir kapakla gündem olan Almanya'nın haftalık Der Spiegel dergisi 'Almanya'yı zor yıllar bekliyor' kapağıyla dikkat çekti.
Kış aylarının yaklaşması ile gaz ihtiyacında yaşanacak artış ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeni ile çöküş riski ile karşı karşıya kalan Almanya'da iflas endişeleri artmaya başladı.
Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi temmuz ayında kötüleşti. Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Almanya resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi olumsuz etkiliyor" dedi.