Avrupa’daki gençlerin yeni rotası anavatan
Avrupa'da eğitim gören ve önde gelen küresel şirketlerde çalışan Türk mühendisleri rotalarını kendi vatanlarına çeviriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Almanya'nın Münih ve Stuttgart şehirlerinde düzenlenen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları'nda, Türk savunma sanayisi şirketleriyle bir araya gelen genç mühendisler, edindikleri tecrübeleri Türkiye'ye aktarmayı hedefliyor. HAVELSAN'da yazılım mühendisi olarak çalışan Almanya doğumlu Emrullah Akgül, "Türkiye'nin ve Almanya'nın gidişatını karşılaştırarak Türkiye'yi tercih etmeye ailece karar verdik" dedi. 4 yıldır BMW'de çalışan Yasin Meral ise "Türkiye'de savunma sanayisinde yazılımcı olarak çalışma niyetimiz var" dedi.