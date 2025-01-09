Avrupa’daki kadın cinayetlerinde korkutan artış! İnfial yaratan raporlar ortaya çıktı

BELÇİKA'DA GERÇEK RAKAMLARIN DAHA YÜKSEK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Belçika'da Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü Yardımcı Direktörü Liesbet Stevens, 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla partnerleri tarafından öldürülen kadınların sayısının 20 olduğunu ve ülkede her ay 2 kadının şiddet kurbanı olduğunu açıkladı. Gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin edilirken, 2023 yılında potansiyel olarak partnerleri tarafından kadına yönelik yaklaşık 260 şiddet vakası kaydedildi ve bunların yaklaşık yüzde 10'u ölümle sonuçlandı.