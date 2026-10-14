Avrupa’daki marketlerde tonlarca gıda çöpe gitti

Fransa'da Intermarche, Netto, Cooperative U zincir marketlerine ait yüzlerce marketin buzdolapları için kullandığı soğutma sistemine yönelik siber saldırı yapıldı. Saldırıyı yapan korsanlar, söz konusu sisteme girerek marketlerin buzdolaplarının derecesini uzaktan değiştirdi. Saldırı milyonlarca euro değerindeki taze ve dondurulmuş gıdanın bozulmasına yol açtı. Saldırganlar, soğutma ünitelerinin sıcaklıklarını düzenleyen yazılımın kontrolünü ele geçirerek bazı ünitelerin gece boyunca 50 dereceye kadar ısınmasına neden oldu.

100'DEN FAZLA MARKET, 300 ŞUBE

Cooperative U'nun CEO'su, süpermarketlerinin birçoğunun "son derece ciddi ve benzeri görülmemiş" bir saldırıdan etkilendiğini söyledi. AFP haber ajansına göre, zincirin 100'den fazla süpermarketi hedef alınırken, Intermarche ve Netto markasına ait en az 300 şube de saldırıdan etkilendi. Normalde, süpermarket dondurucuları gece boyunca kısa bir süre buz çözme işlemine geçiyor ve bu sırada sıcaklıklar biraz yükseliyor. Ancak bilgisayar korsanlarının saldırısı ünitelerin ısınıp sıcak kalmasına neden oldu. Hollanda'nın en büyük market zinciri Albert Heijn de bir güvenlik sorunu nedeniyle bazı sistemlerini devre dışı bıraktı. Şirket, bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini önlem olarak devre dışı bıraktı.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Şirketin açıklamasına göre, kesinti Albert Heijn'in yanı sıra aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall zincirlerinin internet sitelerini ve mobil uygulamalarını da etkiledi. Lojistik sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle online market siparişlerinin teslimatı geçici olarak durduruldu. Fiziksel mağazalar ise açık kalmaya devam etti. Reuters'a göre, Fransa'daki soğutma sistemlerine yönelik saldırı ile Hollanda'daki BT güvenlik olayı arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı henüz belirlenemedi. Saldırıları kimin ya da hangi devletin yaptığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Belçika ve Lüksemburg'da da güvenlik alarmı verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör