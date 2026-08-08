Avrupa’daki yangınlar tarihe geçti

Avrupa genelinde iklim krizinin tetiklediği kuraklık, aşırı sıcak dalgaları ve şiddetli orman yangınları kıta ekonomisinde devasa bir yıkıma yol açtı. Yarım milyon hektardan fazla arazinin küle döndüğü bu süreçte, özellikle Fransa ve İspanya gibi ülkeler hem ekolojik hem de mali açıdan çok ağır darbe aldı. Küresel çapta yangınlarla mücadele tüm hızıyla sürerken, İspanya ve Fas gibi ülkeler değişen iklim koşullarına uyum sağlamak adına yenilikçi teknolojileri hayata geçirmeye başladı.

19 MİLYAR EURO ZARAR

Avrupa genelinde etkili olan kuraklık, aşırı sıcak dalgaları ve peş peşe çıkan orman yangınları, yaklaşık 19 milyar euroluk devasa ekonomik kayba neden oldu. ABD merkezli meteoroloji şirketi AccuWeather tarafından yapılan araştırmaya göre, kıta genelinde yarım milyon hektardan fazla arazi yanarak küle döndü. Orman yangınları ve kavurucu sıcak dalgalarıyla ön saflarda mücadele eden İspanya ile Fransa başta olmak üzere birçok ülke çok ciddi mali zararlarla karşı karşıya kalıyor.

ASFALTA SÜNGER DÖŞENDİ

Aşırı sıcaklara karşı yeni çözümler üretilirken, bilanço da ağırlaşmaya devam ediyor. İspanya ve Fas aşırı sıcaklar ve aniden bastıran sağanak yağışlarla mücadele etmek amacıyla yollara geleneksel siyah asfalt yerine sünger asfalt döşemeye başladı. Yenilikçi malzeme yapısı sayesinde yağmur suyunu emerek yer altı su kaynaklarına aktaran bu teknoloji, kentlerde sel ve su baskını riskini önemli ölçüde azaltıyor. Öte yandan, ABD, Yunanistan ve İspanya'da orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor.