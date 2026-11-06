Avrupa’dan alternatif sosyal ağ çıkışı
Avrupa, son dönemde artan sosyal medya kısıtlamaları beraberinde kendi yerli dijital ağlarını kurmayı hedefliyor. Güvensiz olduğu tartışılan sosyal ağlara alternatif aranıyor. Avrupalı liderler, çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan hamleler hız kazanırken, bir yandan çocukları koruyacak ortak bir mekanizma arıyor. Almanya merkezli European Social Association (ESA) 150'den fazla kuruluşun desteğini alarak merkeziyetsiz sosyal ağları kontrol etmek üzere adım attı. Avustralya ve Fransa'da 15 yaş altı çocukların ekran süresini sınırlayan ve yaş doğrulama zorunluluğu getiren yasa tartışmaları sürüyor. Avrupa Komisyonu, 13 yaş altındaki sosyal medya hesaplarını kapatamayı öngören Kids Act adlı düzenlemeyi önermişti. Uzmanlar, yasakların tek başına yeterli olmayacağını, gençleri korurken aynı zamanda Avrupa yapımı güvenli alternatiflerin desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Bölgede çocuk güvenliğini merkeze alan ortak bir yasal çerçeveye ulaşılması bekleniyor.
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