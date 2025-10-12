Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz
Son dakika haberi: Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin 150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) kapsamına dahil edilmesini istediğini yazdı.
Son dakika haberi: Yunan basınına göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün yarın Atina'ya yapacağı ziyarette, Yunan hükümetine Ankara'nın programa katılımına yönelik vetosundan vazgeçmesi yönünde baskı yapmasının beklendiği ifade edildi.
SAFE programı kapsamında kredi başvurusu yapacak ülkeler için son tarihin 30 Kasım olması nedeniyle baskının arttığına dikkati çekti.
Haberde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ege'deki anlaşmazlıklar ve "casus belli" kararı nedeniyle Türkiye'nin SAFE'ye katılımına onay vermeyeceğini yinelediği hatırlatıldı.