Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

Son dakika haberi: Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin 150 milyar euroluk Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) kapsamına dahil edilmesini istediğini yazdı.

Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

Son dakika haberi: Yunan basınına göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün yarın Atina'ya yapacağı ziyarette, Yunan hükümetine Ankara'nın programa katılımına yönelik vetosundan vazgeçmesi yönünde baskı yapmasının beklendiği ifade edildi.

Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

SAFE programı kapsamında kredi başvurusu yapacak ülkeler için son tarihin 30 Kasım olması nedeniyle baskının arttığına dikkati çekti.

Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

Haberde, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ege'deki anlaşmazlıklar ve "casus belli" kararı nedeniyle Türkiye'nin SAFE'ye katılımına onay vermeyeceğini yinelediği hatırlatıldı.

Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

Gazete, Yunanistan'ın itirazına sadece Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) destek verdiğini, diğer AB üyelerinin ise Türkiye'nin NATO'daki ikinci büyük orduya ve güçlü savunma sanayiine sahip olması nedeniyle Ankara'nın katılımını desteklediğini aktardı.

Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

Haberde İskandinav ülkelerinin de Ankara'nın katılımına sıcak baktıkları bilgisine yer verildi. AB'nin savunmada 2030 hedeflerinin bir parçası olan SAFE, 29 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.