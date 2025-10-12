Avrupa’dan Atina’ya baskı: Türkiye’siz güvenlik olmaz

Gazete, Yunanistan'ın itirazına sadece Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) destek verdiğini, diğer AB üyelerinin ise Türkiye'nin NATO'daki ikinci büyük orduya ve güçlü savunma sanayiine sahip olması nedeniyle Ankara'nın katılımını desteklediğini aktardı.