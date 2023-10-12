Avrupa’dan çifte standart... Rusya’yı suçladılar, İsrail’i savundular

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen yeni bir skandala daha imza attı. Leyen, Avrupa Komisyonu üyeleriyle birlikte İsrail için saygı duruşunda bulundukları fotoğrafı paylaşarak "Avrupa İsrail'in yanındadır" notu düştü.

LEYEN'DEN ÇİFTE STANDART

İsrail, Gazze şeridinde orantısız güç kullanıyor. Avrupa ülkeleri ise yaşanan insanlık dramı karşısında iki yüzlü bir tavır sergiliyor. Rusya, Ukrayna savaşında, Rusya'nın tavrını eleştiren Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Rusya'nın başta elektrik olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıları savaş suçudur. Kışın gelmesiyle birlikte erkeklerin, kadınların, çocukların suyunun, elektriğinin ve ısınmanın kesilmesi tam bir terör eylemidir. Ve bunu böyle adlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.





AVRUPA'DAN İSRAİL'E YANINDAYIZ MESAJI

Leyen, İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin saldırmasını ise meşru müdafaa olarak nitelendirdi. Leyen, Avrupa Komisyonu üyeleriyle birlikte İsrail için saygı duruşunda bulundukları fotoğrafı paylaşarak, "Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği zulmün kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Hamas'ın terör eyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Bu İsrail için, Yahudi halkı için ve aynı zamanda Avrupa için bir trajedidir. Avrupa İsrail'in yanındadır." paylaşımında bulundu.

İKİYÜZLÜLÜK TEPKİSİ

Leyen'in çifte standardına, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, Leyen'in Rusya'yı eleştirdiği konuşmasını alıntılayarak, "İkiyüzlülüğün kusursuz bir resmi nasıl çizilir" paylaşımından bulundu.