Avrupa’dan Rusya Ukrayna savaşında iki yüzlü yaklaşım: Fırsata çevrilebilir

Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde sürerken Avrupa'dan olası mülteci akını şile ilgili açıkamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jean Louis Bourlanges, bunun fırsata çevirebilecekleri kalifiye bir göç olacağını iddia ederek Avrupa'nın mülteciler konusundaki ikiyüzlü yaklaşımını birkez daha gözler önüne serdi.