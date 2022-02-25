Avrupa’dan Rusya Ukrayna savaşında iki yüzlü yaklaşım: Fırsata çevrilebilir

Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde sürerken Avrupa'dan olası mülteci akını şile ilgili açıkamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jean Louis Bourlanges, bunun fırsata çevirebilecekleri kalifiye bir göç olacağını iddia ederek Avrupa'nın mülteciler konusundaki ikiyüzlü yaklaşımını birkez daha gözler önüne serdi.
FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ
Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jean Louis Bourlanges, Ukrayna'dan gelecek göç dalgasına ilişkin bunun, "fırsata çevirebilecekleri kalifiye bir göç" olacağı değerlendirmesinde bulundu.
ASKERİ MÜDAHALENİN KAPSAMINI BİLMİYORUZ
Merkez sağ parti Demokrasi Hareketi (MoDem) mensubu Bourlanges, Europe 1 kanalında katıldığı programda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kapsamını bilemese de belli ölçüde nüfus hareketliliğine yol açacağını belirtti. Bundan kaynaklı oluşacak göç dalgasına karşı planlı hazırlık yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Bourlanges, "Şüphesiz yüksek kalitede bir göç olacak." dedi.
YÜKSEK KALİTELİ GÖÇ
Bourlanges, savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etmeye hazırlananlar için "Entelektüeller ama sadece onlar değil, bununla beraber fırsata çevirebileceğimiz yüksek kaliteli bir göç olacak." ifadesini kullandı.
BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, 100 bine yakın Ukraynalının evini terk etmesine neden oldu.