Avrupa’dan Rusya’ya ateşkes baskısı

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesi için daha fazla baskı yapmak amacıyla yaptırım kararı aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerin dışişleri bakanlarının dün Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında Rusya'nın gölge filosundaki yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor" açıklamasında bulundu.