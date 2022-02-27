Avrupa’dan Rusya’ya hava blokajı

Rusya'nın Ukrayna
'ya saldırıları devam ederken, Avrupa Birliği
(AB) de art arda sert önlemler uygulamaya koyuyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak" dedi. "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız" ifadesini de kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today
ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti. Von der Leyen, "Artık (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" diye konuştu.
AB'NİN İLK SİLAH YARDIMI
Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda AB, Ukrayna'ya 500 milyon euro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacağını duyurdu. Ardından gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğu açıklaması yapıldı. Von der Leyen, Belarus
'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Lukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirten von der Leyen, "Bu aynı zamanda Rusya'ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır" dedi. Von der Leyen, Rus savaş çabalarına yardım eden Belaruslulara da yaptırım uygulayacaklarını dile getirdi.
HEDEF RUSYA MERKEZ BANKASI
Bu paket kapsamında önemli Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılacağını, Rusya merkez bankasının işlemlerini yasaklayacaklarını aktaran von der Leyen, "Putin'in savaşını finanse etmesini önlemek için" tüm varlıklarını donduracaklarını ve Rus oligarklarının varlıklarını hedef alacaklarını kaydetti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası
rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.
MONTRÖ'YE 'SAVAŞ HALI' KAPSAMINDA UYGULAMA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ukrayna'daki durumun savaşa dönüştüğünü belirterek, "Çünkü taraflar arasında ciddi bir çatışma var. Bu bir askeri harekat değil, geçici bir-iki havadan saldırı değil, resmen savaş hali var şu anda ülkede. Montrö'nün tüm hükümlerini bu şekilde, şeffaf bir şekilde uygulayacağız" dedi. Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin 19. maddesinin, savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişiyle ilgili bir istisna tanıdığını da aktararak, "Nedir bu istisna? Eğer savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üssüne, bağlı olduğu limana, üsse gidecekse, o zaman bu geçiş engellenemiyor" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA