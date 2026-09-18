Avrupa'dan Rusya'ya karşı savunma birliği adımı
RUSYA-Ukrayna savaşının Avrupa'da oluşturduğu gerginlik en üst seviyede devam ediyor. Avrupalı ülkeler, Rusya'yı kendi toprakları içerisinde sabotajlardan sorumlu tutarken, Moskova ise Batılı devletleri Ukrayna'ya daha fazla destek vermemeleri konusunda uyarıyor. Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın giderek artan hibrit tehditlerine karşı yeni bir ortak güvenlik mekanizması oluşturmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Birliğin Durumu" konuşmasında gündeme getirdiği plan kapsamında, "Avrupa Güvenlik Konseyi" adıyla yeni bir yapının kurulması hedefleniyor. Bloomberg haberine göre, Avrupa güvenlik planı tüm üyelerin hızla toplanıp ortak yanıt geliştirmesini amaçlıyor. Öte yandan Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo, Rusya'nın son dönemde artan saldırılarıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun sınırlarını zorladığını söyledi.
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