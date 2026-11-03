Avrupa’dan sonra İsrail’de de siber saldırı paniği: Marketlere uyarı gönderildi
Avrupa’da marketleri ve işletmeleri hedef alan siber saldırıların ardından İsrail de alarma geçti. Ulusal Siber Direktörlük, perakende zincirleri ve lojistik merkezlerini soğutma sistemlerindeki güvenlik açıklarına karşı uyararak kapsamlı denetim talep etti.
İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü ülkedeki perakende satış marketleri, gıda şirketleri ve lojistik merkezlerine yönelik uyarı yayımladı.
Açıklamada, marketler, perakende zincirleri ve lojistik merkezlerinde teknisyenlerin ve servis sağlayıcıların uzaktan erişim sağlamasına imkan tanıyan soğutma ve kontrol sistemlerinin denetlenmesi istendi.
SİBER SALDIRIYA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Denetim sonuçlarının ve alınan tedbirlerin, Ulusal Siber Direktörlüğüne bildirilmesi gerektiği belirtildi.
Alınabilecek önlemler arasında, soğutma ve kontrol sistemlerinin doğrudan internete bağlı bırakılmaması, mevcut şifrelerin değiştirilmesi, eskimiş sistemlerin güncellenmesi, uzaktan erişimin çok faktörlü kimlik doğrulama ile güvence altına alınması ve olağandışı sıcaklık değişimlerini tespit etmek için bağımsız uyarı sistemlerinin devreye sokulması yer aldı.
Aralarında Estonya, İrlanda, Hollanda'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde market ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenmişti.