Avrupa’dan sosyal medyaya sıkı ayar

Avrupa'nın dijital teknoloji ve sosyal medya devlerine yönelik oluşturduğu yeni kurallar dizisi devreye giriyor. Google, Facebook, TikTok, Amazon, Microsoft, X, AppleStore, Instagram ve daha birçok sosyal medya ve dijital teknoloji devleri bu kurallara tabi tutulacak. Sosyal ve dijital medya platformları, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu platformlarda hemen hemen istenilen her şey paylaşılırken, kullanıcılar mesajlar yoluyla birbirleriyle iletişim de kurabiliyor. Zaman zaman sosyal medya platformlarında istenmeyen paylaşımlara denk gelinebiliyor. İşte AB bu konuda çığır açan yeni dijital kuralları devreye aldı ve ilk aşaması bu hafta yürürlüğe giriyor. Dijital Hizmetler Yasası, teknoloji devlerine karşı mücadele eden 27 ülkeden oluşan blok tarafından hazırlanan teknoloji odaklı düzenlemelerin bir parçası.Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yasa, kullanıcıları çevrimiçi ortamda güvende tutmak ve yasadışı olan zararlı içeriklerin yayılmasını durdurmak için tasarlandı. Bununla birlikte Avrupalıların ifade özgürlüğü ve mahremiyet gibi temel haklarının da korunması amaçlanıyor. Kurallara uymamanın sonucunda ise şirketler çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacak. Yasadan en çok Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest ve Snapchat gibi platformların etkileneceği belirtiliyor. Öte yandan Amazon, Booking.com, Çin'deki Alibaba AliExpress ve Almanya'daki Zalando da yeni yasa kapsamında olacak. Bunlara ek olarak Google Play, App Store ve Microsoft Bing gibi uygulama mağazaları ve arama motorları da AB kurallarına uymak zorunda olacak.AB Dijital Hizmetler Yasası, platformları reşit olmayanları 'fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini bozabilecek' içeriklere karşı korumak için önlemler almaya zorlayacak. Söz konusu yasa kapsamında, sosyal medyada kullanıcılara, din ve siyasi görüşler gibi hassas verilere dayalı olarak reklam gösterimi durdurulacak. Yasa uyarınca, sahte haber, manipüle edilmiş videolar ve fotoğraflar gibi yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere izin verilemeyecek. Avrupa Birliği makamları, halk sağlığını veya seçimleri tehlikeye atan bilgiler gibi zararlı içerikleri teşvik edip etmediklerini kontrol etmek için, sosyal medya verilerine ve algoritmalarına erişme hakkına sahip olacak.