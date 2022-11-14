Avrupa’dan Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin taziye mesajları! ’Acınızı paylaşıyoruz’

İstanbul'daki patlama dolayısıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün İstanbul'u sarsan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Olaydan etkilenenlerin aileleriyle dayanışma içinde olan İtalya, yaralılara acil şifalar diliyor. İtalya, Türk halkına yakınlığını bir kez daha teyit etmekte ve (Paris'teki 2015 yılındaki saldırı) Bataclan katliamının yıl dönümünde terörle mücadeledeki kararlığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki patlamada herhangi bir ölen ya da yaralı İtalyan olmadığını bildirdi.