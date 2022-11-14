Avrupa’dan Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin taziye mesajları! ’Acınızı paylaşıyoruz’

Dün İstanbul Taksim'de meydana gelen hain saldırı sonrası Avrupalı liderlerden taziye ve kınama mesajları geldi. Avrupalı liderler 'Türk halkının yanındayız' ifadelerini kullanırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, 13 Kasım 2015'te Paris ve banliyösü Saint-Denis'de yaşanan terör saldırılarını hatırlatarak "Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
ALMANYA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'daki patlama nedeniyle taziyelerini iletti.
Steinmeier mesajında, işlek olan İstanbul'un ortasında meydana gelen patlama haberinden dolayı sarsıldığını belirterek, "Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kişisel olarak ve Yunan halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum ve yaralananlar için de acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Twitter'da yaptığı paylaşımda, patlama nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Miçotakis, saldırıda yaralananlar için acil şifa diledi.
Miçotakis mesajında, "Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Yunanistan her tür terörizmi kesin bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verdi.
FRANSA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 13 Kasım 2015'te Paris ve banliyösü Saint-Denis'de terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde, Türk halkının, İstanbul'daki saldırıyla sarsıldığını belirtti.
Açıklamada, "Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadesine yer verildi.
POLONYA
Polonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaralılar ve aileleriyle. Türkiye'deki yetkilileri ve vatandaşları dayanışma içinde olduğumuz konusunda temin etmek isteriz." ifadeleri yer aldı.
İNGİLTERE
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin İstanbul'daki patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.
İngiltere'nin terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, ülkesinin saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileklerini aktardı.
İSVİÇRE
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.
Cassis, İsviçre'nin, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduğunu da ifade etti.
LİTVANYA
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'daki korkunç şiddet eylemi beni üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız Türkiye halkı ile." ifadelerini kullandı.
LETONYA
Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Türkiye'de meydana gelen trajik patlama haberinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
İstanbul'daki patlama dolayısıyla İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bugün İstanbul'u sarsan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Olaydan etkilenenlerin aileleriyle dayanışma içinde olan İtalya, yaralılara acil şifalar diliyor. İtalya, Türk halkına yakınlığını bir kez daha teyit etmekte ve (Paris'teki 2015 yılındaki saldırı) Bataclan katliamının yıl dönümünde terörle mücadeledeki kararlığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki patlamada herhangi bir ölen ya da yaralı İtalyan olmadığını bildirdi.
MACARİSTAN
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra meydana gelen kanlı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine en derin taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
ROMANYA
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'dan gelen korkunç haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu trajedide yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, bu zor zamanda Türkiye halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.
İSVEÇ
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Twitter'dan, "İstanbul'un göbeğinde bugünkü patlama haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle. Türkiye'nin yanındayız." ifadelerini içeren paylaşımda bulundu.