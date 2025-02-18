Avrupalı liderler kavgaya tutuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmelerinin başlayacağını açıklamasının ardından Avrupalı liderler Kiev gündemiyle Paris'te toplandı. Almanya Şansölyesi OIaf Scholz'un, İngiltere'nin Ukrayna'ya asker konuşlandırma teklifine öfkelendiği ve görüş ayrılıkları nedeniyle liderler toplantısından erken ayrıldığı belirtildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasını konuşmadan önce açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu söylerken Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Ukrayna'ya Polonya askeri gönderilmesini öngörmüyorum" dedi.

İngiltere ve İsveç dün Ukrayna'ya asker gönderimine yeşil ışık yakmıştı. İspanya, Paris zirvesi öncesinde Ukrayna'ya asker gönderme konusunda şüpheci olduğunu dile getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, AB'nin ABD askerlerine ve silahlarına olan bağımlılığını azaltmak için ortak borçlanmaya gidilmesi çağrısında bulunduğu fakat Almanya ve Hollanda'nın karşı çıktığı belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olağanüstü güvenlik zirvesi sonrasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede "Ukrayna'ya asker gönderme tartışmaları için şu an çok erken. İnsanlar, Ukrayna'nın evet demediği ve masaya oturmadığı barış görüşmelerinin olası sonuç varyantları hakkında konuşuyor. NATO birlikte hareket etmeli" dedi.