Avrupalı liderler savaş açtı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in çocukların sosyal ağlardaki müstehcenlikten korunmasına yönelik yaptığı çağrı akıllara diğer Avrupalı liderlerin çıkışlarını getirdi. Sosyal ağların kendi belirleyecekleri kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kurallara uymayan platformlara erişim engeli getirilmesi dahil sosyal medyaya daha sert düzenlemeler uygulanmasını istemişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, reşit olmayanlar için sosyal medya yasağı planı sunacaklarını açıklamıştı.